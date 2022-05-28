Малышева предупредила об опасности популярного метода борьбы с насморком

Известная кемеровчанка Елена Малышева дала рекомендации по избавлению от насморка. Главным методом лечения телеведущая назвала промывание носа физраствором. Медик рассказала, что для правильного проведения процедуры необходимо наклонить голову в сторону и ввести средство в одну ноздрю, чтобы оно вылилось через другую. Затем необходимо убедиться, что раствор полностью вышел, и повторить те же действия, но наклонив голову уже в другую сторону. Проводить процедуру следует два раза в день.

Кроме того, эксперт отметила, что эффективны против насморка и спреи с гормонами местного воздействия. А вот к сосудосуживающим каплям Малышева призвала отнестись с осторожностью из-за большого количества "побочек".

— Сосудосуживающие капли исключены при лечении насморка почти из всех международных стандартов, — отметила телеведущая в своем Telegram-канале.

Елена Малышева порекомендовала использовать данные капли не дольше трех-пяти дней.