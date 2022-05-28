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Малышева предупредила об опасности популярного метода борьбы с насморком

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Уроженка Кузбасса Елена Малышева рассказала о правильном лечении заложенности носа.

Известная кемеровчанка Елена Малышева дала рекомендации по избавлению от насморка. Главным методом лечения телеведущая назвала промывание носа физраствором. Медик рассказала, что для правильного проведения процедуры необходимо наклонить голову в сторону и ввести средство в одну ноздрю, чтобы оно вылилось через другую. Затем необходимо убедиться, что раствор полностью вышел, и повторить те же действия, но наклонив голову уже в другую сторону. Проводить процедуру следует два раза в день.


Кроме того, эксперт отметила, что эффективны против насморка и спреи с гормонами местного воздействия. А вот к сосудосуживающим каплям Малышева призвала отнестись с осторожностью из-за большого количества "побочек".

— Сосудосуживающие капли исключены при лечении насморка почти из всех международных стандартов, — отметила телеведущая в своем Telegram-канале.

Елена Малышева порекомендовала использовать данные капли не дольше трех-пяти дней.

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