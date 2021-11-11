Малышева предложила россиянам прививаться от COVID-19 по гороскопу

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Известная телеведущая и уроженка столицы Кузбасса Елена Малышева порекомендовала гражданам прививаться от коронавируса в благоприятные с астрологической точки зрения дни.

Ведущая телепередачи "Жить здорово!" Елена Малышева сообщила, что в России отмечается самый высокий показатель ежедневной смертности от COVID-19. Специалист отметила, что справиться с опасным вирусом можно с помощью прививки. Телеведущая рассказала, что появились отдельные публикации, в которых астрологи обозначают наиболее благоприятные для вакцинации дни. Для более подробного освещения данной темы в студию пригласили ректора Академии астрологии Михаила Левина.


Астролог заявил, что коронавирус, скорее всего, не исчезнет полностью. Он подчеркнул, что для вакцинации имеются особые дни, в которые организм перенесет прививку легче. В ноябре 2021 года можно ставить прививку в любой день, кроме 18-21 и 28 числа, рассказал астролог в эфире Первого канала.


Елена Малышева подчеркнула, что в оставшиеся дни сделать прививку все же необходимо.

Да!
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