Малышева предложила россиянам прививаться от COVID-19 по гороскопу

Ведущая телепередачи "Жить здорово!" Елена Малышева сообщила, что в России отмечается самый высокий показатель ежедневной смертности от COVID-19. Специалист отметила, что справиться с опасным вирусом можно с помощью прививки. Телеведущая рассказала, что появились отдельные публикации, в которых астрологи обозначают наиболее благоприятные для вакцинации дни. Для более подробного освещения данной темы в студию пригласили ректора Академии астрологии Михаила Левина.

Астролог заявил, что коронавирус, скорее всего, не исчезнет полностью. Он подчеркнул, что для вакцинации имеются особые дни, в которые организм перенесет прививку легче. В ноябре 2021 года можно ставить прививку в любой день, кроме 18-21 и 28 числа, рассказал астролог в эфире Первого канала.

Елена Малышева подчеркнула, что в оставшиеся дни сделать прививку все же необходимо.