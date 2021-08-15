Малышева объяснила действия в случае опоздания на введение второй дозы антиковидной вакцины

Малышева опубликовали в соцсети пост с соответствующим вопросом, предложив прокомментировать его врачу-иммунологу Андрею Продеусу. В ответ специалист сообщил, что опоздавшим на вторую дозу вакцины следует просто "пойти и сделать" прививку.

– Самое главное не делать ее раньше, потому что организм еще не успеет полностью сделать первичный ответ, – предостерег доктор.

Он также уточнил, что затягивать с походом на иммунизацию не стоит. У прошедшего первый этап вакцинации, по его словам, есть два месяца, чтобы завершить курс. Сама же Малышева отметила, что ничего катастрофичного не произойдет, если вторую дозу ввести чуть позднее назначенного срока, однако подчеркнула необходимость соблюдения рекомендаций от производителя препарата.