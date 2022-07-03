Малышева назвала разрушающие почки привычки

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Родившаяся в Кузбассе известная телеведущая Елена Малышева рассказала, что поможет сохранить здоровье органов выделительной системы.

Уроженка Кемерова, медик и телеведущая Елена Малышева, а также ее коллеги Герман Гандельман, Андрей Продеус и Дмитрий Шубин высказались о том, как не навредить почкам. Эксперты заявили, что существует ряд привычек, которые могут наносить ущерб выделительной системе.


Так, на состояние почек влияет откладывание похода в туалет. Специалисты отметили, что при заполненном мочевом пузыре часть мочи может застаиваться и переходить в мочеточники, перенося инфекцию. Кроме того, на здоровье почек влияет употребление слишком большого количества соли, сообщили эксперты в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале. Соль задерживается в стенках сосудов и приводит к их отеку и повышению давления, что сказывается на состоянии выделительной системы.


Также опасно чрезмерное употребление витамина С. Продеус отметил, что регулярный прием 500 миллиграммов этого вещества увеличивает риск образования камней в почках в два раза.

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