Малышева назвала разрушающие почки привычки

Уроженка Кемерова, медик и телеведущая Елена Малышева, а также ее коллеги Герман Гандельман, Андрей Продеус и Дмитрий Шубин высказались о том, как не навредить почкам. Эксперты заявили, что существует ряд привычек, которые могут наносить ущерб выделительной системе.

Так, на состояние почек влияет откладывание похода в туалет. Специалисты отметили, что при заполненном мочевом пузыре часть мочи может застаиваться и переходить в мочеточники, перенося инфекцию. Кроме того, на здоровье почек влияет употребление слишком большого количества соли, сообщили эксперты в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале. Соль задерживается в стенках сосудов и приводит к их отеку и повышению давления, что сказывается на состоянии выделительной системы.

Также опасно чрезмерное употребление витамина С. Продеус отметил, что регулярный прием 500 миллиграммов этого вещества увеличивает риск образования камней в почках в два раза.