Малышева дала рекомендации по вакцинации от COVID-19 препаратами из одного компонента и двух

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Уроженка Кемеровской области, врач и телеведущая Елена Малышева рассказал о длительности иммунитета после вакцинации от коронавируса разными препаратами.

В эфиое программы "Жить здорово" Елена Малышева вместе с иммунологом Андреем Продеусом объяснила разницу в стойкости иммунитета к коронавирусу при использовании таких препаратов, как "Cпутник V" и "Спутник Лайт". По словам врача-иммунолога, первая вакцина имеет эффективность 91,6%, в то время как вторая - 79,5%. Из последних исследований также известно, что гарантированная защита от COVID-19 продлиться примерно восемь месяцев.


Что касается оптимального выбора вакцины, то Елена Малышева сообщила, что в настоящее время рекомендуется использовать однокомпонентную вакцину тем, кто уже переболел и чей уровень антител снизился. Гражданам, которые COVID-19 не переносили, стоит ставить препарат, состоящий из двух доз.


Напомним, ранее власти Кузбасса сообщили о том, какая вакцина от коронавируса поступает в регион в наибольшем объеме.

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