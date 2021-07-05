Малышева дала рекомендации по вакцинации от COVID-19 препаратами из одного компонента и двух

В эфиое программы "Жить здорово" Елена Малышева вместе с иммунологом Андреем Продеусом объяснила разницу в стойкости иммунитета к коронавирусу при использовании таких препаратов, как "Cпутник V" и "Спутник Лайт". По словам врача-иммунолога, первая вакцина имеет эффективность 91,6%, в то время как вторая - 79,5%. Из последних исследований также известно, что гарантированная защита от COVID-19 продлиться примерно восемь месяцев.

Что касается оптимального выбора вакцины, то Елена Малышева сообщила, что в настоящее время рекомендуется использовать однокомпонентную вакцину тем, кто уже переболел и чей уровень антител снизился. Гражданам, которые COVID-19 не переносили, стоит ставить препарат, состоящий из двух доз.

Напомним, ранее власти Кузбасса сообщили о том, какая вакцина от коронавируса поступает в регион в наибольшем объеме.