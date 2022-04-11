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Малышева дала рекомендации на случай гипертонического криза

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Родившаяся в Кемерове известная телеведущая рассказала, как следует поступить при чрезмерно высоком давлении.

Елена Малышева сообщила, что для гипертонического криза характерно повышение давления выше 180 миллиметров ртутного столба, сильная головная боль, проблемы со зрением, а также боль за грудиной и другие симптомы поражения органов. Известная уроженка Кемерова рассказала, что в случае возникновения гипертонического криза, ни в коем случае не следует резко снижать давление, так как это может привести к инсульту из-за ухудшения кровотока в мозге.

‒ Нужно вызвать скорую помощь, сразу открыть дверь и лечь. Почему обязательно открыть дверь? Потому что из-за высокого давления у вас может развиться инсульт, и медики не смогут к вам войти, ‒ рассказала медик в своем Telegram-канале.

Малышева отметила, что принять лекарства можно, но лишь те, что будут понижать давление медленно. При этом телеведущая подчеркнула, что в данной ситуации очень важно вовремя попасть в больницу и получить помощь врачей.

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