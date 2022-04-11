Малышева дала рекомендации на случай гипертонического криза

Елена Малышева сообщила, что для гипертонического криза характерно повышение давления выше 180 миллиметров ртутного столба, сильная головная боль, проблемы со зрением, а также боль за грудиной и другие симптомы поражения органов. Известная уроженка Кемерова рассказала, что в случае возникновения гипертонического криза, ни в коем случае не следует резко снижать давление, так как это может привести к инсульту из-за ухудшения кровотока в мозге.

‒ Нужно вызвать скорую помощь, сразу открыть дверь и лечь. Почему обязательно открыть дверь? Потому что из-за высокого давления у вас может развиться инсульт, и медики не смогут к вам войти, ‒ рассказала медик в своем Telegram-канале.

Малышева отметила, что принять лекарства можно, но лишь те, что будут понижать давление медленно. При этом телеведущая подчеркнула, что в данной ситуации очень важно вовремя попасть в больницу и получить помощь врачей.