Малыш в Кемерове стал пленником горшка

Инцидент произошел в Рудничном районе кузбасской столицы. Маленький ребенок застрял головой в горшке, пока его мать несколько минут была в другой комнате.

– Полуторогодовалый сын вместо того, чтобы правильно сесть на горшок, решил найти ему другое применение. Стульчак оказался на голове малыша, вытащить свою любопытную голову мальчик обратно не смог, – сообщили в Кемеровской службе спасения.

Женщина испугалась, что может навредить мальчику, поэтому не стала самостоятельно снимать горшок. Прибывшие на место специалисты отрезали пластиковую часть горшка. Помощь врачей ребенку не потребовалась. Во время процедуры кемеровчанка включила на телефоне мультики, чтобы малыш не плакал от вида незнакомцев.