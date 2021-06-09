Малолетняя девочка попала под машину в кузбасском городе

Жительница Кузбасса 2011 года рождения прибыла из Прокопьевска в Салаир. В одном из дворов города малолетняя жительница Кузбасса вместе с другими ребятами заигралась на улице в догоняшки и выбежала прямо на дорогу из-за гаража.

По той же проезжей части ехал автомобиль – водитель не успел затормозить и совершил наезд на малолетнюю горожанку.

С места аварии пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики заключили, что девочка получила травму позвоночника.

По факту, как отметили в ОГИБДД Гурьевского округа, было организовано административное расследование. В ходе которого полицейским предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.