Малолетняя девочка попала под машину в кузбасском городе

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Автомобилист сбил совсем юную участницу дорожного движения в Салаире. В результате ДТП у несовершеннолетней была диагностирована травма позвоночника.

Жительница Кузбасса 2011 года рождения прибыла из Прокопьевска в Салаир. В одном из дворов города малолетняя жительница Кузбасса вместе с другими ребятами заигралась на улице в догоняшки и выбежала прямо на дорогу из-за гаража.


По той же проезжей части ехал автомобиль – водитель не успел затормозить и совершил наезд на малолетнюю горожанку.


С места аварии пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики заключили, что девочка получила травму позвоночника.


По факту, как отметили в ОГИБДД Гурьевского округа, было организовано административное расследование. В ходе которого полицейским предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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