Малолетний ребенок попал в больницу после нападения агрессивных коров

По данным стражей закона, на днях поступил сигнал о нападении коров на женщину и двух девочек. На обозначенный адрес выехали полицейские. На момент их прибытия местные граждане самостоятельно смогли отпугнуть домашнюю живность.

– Полицейские выяснили, что на одной из городских улиц три коровы, находившиеся на выпасе без присмотра, напали на 64-летнюю женщину и двух ее внучек 16 и 4 лет. В результате горожанка и девочки получили ушибы, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате младший ребенок был госпитализирован и в настоящее время находится под присмотром медиков. Ее жизни ничего не угрожает.



Владелицей агрессивного скота оказалась 58-летняя местная жительница. Собранные полицейскими материалы будут направлены на административную комиссию при администрации муниципального образования.





Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 26-8 Закона Кемеровской области "Об административных правонарушениях в Кемеровской области", за выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов для граждан предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 2 000 рублей, а за рецидив– до 2 500 рублей.