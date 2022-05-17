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Малолетний ребенок попал в больницу после нападения агрессивных коров

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Полицейские заинтересовались владелицей агрессивных коров, которые в Мысках напали на женщину и двух несовершеннолетних девочек, травмировав их.

По данным стражей закона, на днях поступил сигнал о нападении коров на женщину и двух девочек. На обозначенный адрес выехали полицейские. На момент их прибытия местные граждане самостоятельно смогли отпугнуть домашнюю живность.

Полицейские выяснили, что на одной из городских улиц три коровы, находившиеся на выпасе без присмотра, напали на 64-летнюю женщину и двух ее внучек 16 и 4 лет. В результате горожанка и девочки получили ушибы, уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате младший ребенок был госпитализирован и в настоящее время находится под присмотром медиков. Ее жизни ничего не угрожает.


Владелицей агрессивного скота оказалась 58-летняя местная жительница. Собранные полицейскими материалы будут направлены на административную комиссию при администрации муниципального образования.


Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 26-8 Закона Кемеровской области "Об административных правонарушениях в Кемеровской области", за выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов для граждан предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 2 000 рублей, а за рецидив– до 2 500 рублей.

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