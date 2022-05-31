Малолетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Кузбассе

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Шестилетний малыш погиб при пожаре, который разгорелся в частном доме, расположенном в Кемеровской области.

Сигнал о пожаре в поселке Малиновка в Калтане поступил в ГУ МЧС по Кузбассу вчера в 15:36. Выяснилось, что огонь охватил жилой дом № 1А на улице Кондомская. На тушение на трех автоцистернах были направлены 11 человек.

На момент прибытия дом и баня были полностью объяты пламенем. В результате они сгорели полностью. Площадь пожара 89 "квадратов", – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Причину инцидента предстоит выяснить специалистам. Известно, что все работы борцы с огнем завершили только к 16:05. Со слов местной жительницы, в огне погиб шестилетний мальчик. Об этом пишет VSE42.Ru.


Оперативно связаться с пресс-службой кузбасского СУ СКР журналисту AVOKADO не удалось. Все подробности уточняются.

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