Малолетний мальчик сбежал от матери после ссоры в Новокузнецке

К правоохранителям в Новокузнецке обратилась 46-летняя горожанка, которая сообщила, что встретила на улице маленького мальчика, находившегося на улице без взрослых.

На адрес, указанный в ее обращении, направились сотрудники по делам несовершеннолетних. Малолетнего новокузнечанина опросили и выяснили, что на улице он оказался из-за ссоры со своей мамой – он сбежал после конфликта дома.

К текущему моменту известно, что полицейские проводят проверку, а также устанавливают причины того, из-за чего мальчик мог уйти из дома.