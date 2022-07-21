Малолетний кемеровчанин попал под колеса велосипеда в парке Ангелов

Накануне, 20 июля, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая заявила, что ее 1,5-летнего сына сбил мальчик на велосипеде. По словам горожанки, инцидент произошел во время прогулки по парку Ангелов. На видеозаписи, снятой женщиной во время происшествия, видно, что маленький ребенок на несколько шагов отходит от матери, и в этот момент на него налетает юный велосипедист. Кемеровчанка при этом отметила, что следила за находившимися поблизости взрослыми на велосипедах и не ожидала столкновения.

‒ Велосипедиста за рюкзак поймала, на эмоциях накричала, хорошо что не ударила. С родителями бы его настоятельно поговорила (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала мать малыша.

Комментаторы устроили бурный спор по факту данного инцидента. Некоторые из них настаивали на том, что проезд велосипедов по данной территории запрещен, и юный водитель двухколесного транспорта должен был внимательнее следить за дорогой. Другие пользователи Сети обвиняли в произошедшем мать 1,5-летнего кемеровчанина, призывая относиться ответственнее к прогулкам с малышом.

‒ Вместо того, чтобы смотреть по сторонам, Вы смотрели в камеру телефона, чувак на велике тоже оказался не внимательным на дороге в силу своего возраста. А мальчик 1,5 лет может сказать вам обоим спасибо (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказался в комментариях горожанин.

Получил ли ее сын травмы в результате произошедшего кемеровчанка не уточнила.