Малолетние вандалы надругались над могилами на кузбасском кладбище

Об инциденте стало известно накануне в социальных сетях, где горожане разместили кадры, на которых запечатлены последствия погрома на кладбище в Новом Городке. В результате действий вандалов могилы оказались изрисованы голубой краской, а некоторые надгробия злоумышленники и вовсе сломали.

Со слов очевидцев произошедшего, в общей сложности от рук хулиганов повреждения получили более 50 памятных плит. В комментариях интернет-пользователи выразили шквал критики в адрес причастных к разрушениям и призвали их наказать.

По данным ГУ МВД по Кузбассу, к осквернению могил причастны трое школьников 10, 11 и 12 лет. При этом в силу возраста к ответственности были привлечены не малолетние вандалы, а их родители. Отмечается, что подростки нанесли ущерб порядка 25 надгробиям и памятникам.