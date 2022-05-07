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Малолетние вандалы надругались над могилами на кузбасском кладбище

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Фото:  

В Новом Городке Беловского городского округа злоумышленники повредили десятки могил на местном кладбище. К вандализму оказались причастны школьники.

Об инциденте стало известно накануне в социальных сетях, где горожане разместили кадры, на которых запечатлены последствия погрома на кладбище в Новом Городке. В результате действий вандалов могилы оказались изрисованы голубой краской, а некоторые надгробия злоумышленники и вовсе сломали.


Со слов очевидцев произошедшего, в общей сложности от рук хулиганов повреждения получили более 50 памятных плит. В комментариях интернет-пользователи выразили шквал критики в адрес причастных к разрушениям и призвали их наказать.


По данным ГУ МВД по Кузбассу, к осквернению могил причастны трое школьников 10, 11 и 12 лет. При этом в силу возраста к ответственности были привлечены не малолетние вандалы, а их родители. Отмечается, что подростки нанесли ущерб порядка 25 надгробиям и памятникам.

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