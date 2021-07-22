Малолетние в Кузбассе свыше ста раз оказались участниками ДТП в 2021 году

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Более сотни случаев автоаварий в Кузбассе произошли с участием детей в Кемеровской области с начала текущего года.

Статистику по случаям травмирования несовершеннолетних представил руководитель УГИБДД по Кузбассу Евгений Нечаев. Из нее же следует, что за прошедшие шесть месяцев 2021 года на дорогах Кемеровской области произошло 124 ДТП, участниками которых стали дети. В результате указанного числа происшествий двое погибли и 130 травмировались.


Чаще всего в аварии попадали дети-пешеходы, таких случаев было зафиксировано 64, 43 аварии произошли, когда малолетние находились на пассажирском месте. В 12 случаях несовершеннолетние управляли велосипедом, в 5 – мопедами и мотоциклами.


Тем не менее, у указанного показателя в Кемеровской области наблюдается положительная динамика, поскольку за аналогичный период в прошлом году случаев ДТП с детьми было зафиксировано больше на 8,8%, погибших – на 66,7%, получения травм малолетними в авариях – на 13,9%.


Также начальник кузбасского ГИБДД отметил, что основными причинами травмирования детей на дороге является несоблюдение ПДД как водителями, так и юными пешеходами. Часто автомобилисты становятся виновниками таких ДТП из-за нарушения очередность проезда, выезда на полосу встречного движения, несоответствия скорости конкретным условиям движения и съезда с дороги.

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