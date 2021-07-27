Малолетние подростки на мопедах попались полицейским в Кузбассе

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Два 14-летних парня катались на двухколесном транспорте по селу Березово, нарушая ПДД, и привлекли внимание правоохранителей. Силовики провели серьезную беседу с юными водителями и их родителями.

Заметили несовершеннолетних кузбассовцев на транспорте инспекторы ГИБДД на рейде, проводимом в рамках Единого дня безопасности дорожного движения. Правоохранители остановили ребят и выяснили, что обоим по 14 лет. Из-за выявленных обстоятельств подростков без прав сразу же отстранили от управления транспортом и вызвали на место родителей нарушителей.


Как пояснила мама одного из них, мопед сыну они с супругом приобрели только в этом году в качестве подарка на день рождения. В самой деревне расположен их дачный участок, посещают который они только летом.

- Полицейские объяснили родителям подростков, что для управления мопедами необходимо наличие водительского удостоверения категории «М», получить которое можно с 16-летнего возраста после обучения в автошколе, сдав экзамены в госавтоинспекции, - уточнили в ГИБДД Кузбасса.

В итоге с семьями остановленных ребят был проведен профилактический разговор. О фактах нарушений, совершенных подростками, силовики сообщили в отдел по делам несовершеннолетних.

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