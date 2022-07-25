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Малолетние дети ради игр вышли в окно на верхнем этаже в Кузбассе

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В кузбасском городе развлечения малышей на верхнем этаже многоквартирного дома шокировали прохожих.

Жительница города Междуреченск в Сети сообщила об опасных играх детей, которые могли закончиться трагедией. Как оказалось, двое малышей вылезли в окно на верхнем этаже и даже наступили на отлив.

– Дети чуть не выпали из окна! Горького 29Г. Оба родителя пьют, дети каждый день сами по себе, в пьяном состоянии закатывают скандалы, непристойная ругань, – рассказала подробности о семье горожанка.

Она указала, что в общей сложности у неблагополучных взрослых трое несовершеннолетних.


Видео вызвало у интернет-пользователей бурную реакцию. Многие пришли в шок от увиденного и выразили надежду, что компетентные органы срочно примут меры.

Фото: ВКонтакте / "ЧП | Инцидент Кузбасс"

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