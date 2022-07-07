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Малолетние близнецы выставили кемеровчанку с коляской в подъезд

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В столице Кузбасса местной жительнице потребовалась помощь спасателей из-за детской шалости. Двухлетний малыш заперли двери, когда женщина вышла в подъезд.

За помощью к кемеровским спасателям обратилась жительница многоквартирного дома по проспекту Шахтеров. Как оказалось, женщина вышла на лестничную площадку, чтобы взять коляску и в это время один из малышей подбежал к двери и запер ее на задвижку. Как итог: в доме без надзора взрослых оказались заперты два малолетних близнеца.

Прибывшие на место спасатели при помощи специального инструмента обеспечили доступ в квартиру. В медицинской помощи мальчики–близнецы не нуждались, рассказали в соцсетях местные власти.

В общей сложности за минувшие 24 часа специалисты выезжали на помощь к гражданам 11 раз.

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