Маленький ребенок провалился в канализацию в Новосибирске во время прогулки

В среду, 2 июня, в Новосибирске вечером во время прогулки малыш в возрасте один год и девять месяцев наступил на крышку канализационного люка, в который и провалился. В это время с ним была мама, помочь достать ребенка помогли очевидцы, после чего женщину с мальчиком госпитализировали.

— Установлено, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений, — сообщили в областном СУ СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Следователи уже нашли тех, кто отвечает за обслуживание объекта. Кроме того, будет проведена судмедэкспертиза, нацеленная на определения тяжести полученных ребенком травм. Ведется следствие.