Маленький ребенок провалился в канализацию в Новосибирске во время прогулки

0
Фото:  

В Новосибирской области малыш упал в канализационный колодец во время прогулки с мамой. Их доставили в больницу.

В среду, 2 июня, в Новосибирске вечером во время прогулки малыш в возрасте один год и девять месяцев наступил на крышку канализационного люка, в который и провалился. В это время с ним была мама, помочь достать ребенка помогли очевидцы, после чего женщину с мальчиком госпитализировали.

— Установлено, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений, — сообщили в областном СУ СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Следователи уже нашли тех, кто отвечает за обслуживание объекта. Кроме того, будет проведена судмедэкспертиза, нацеленная на определения тяжести полученных ребенком травм. Ведется следствие.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25692

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined