Маленький ребенок погиб в серьезном ДТП на въезде в Кузбасс

В социальных сетях появились кадры, сделанные вечером в Первомайском районе Алтайского края, на дороге в Кузбасс. На снимках видна легковушка, половина которой смята от столкновения с фурой.

Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю. По предварительным данным, 17 июля водитель Nissan Pino, женщина 1985 года рождения, двигаясь в сторону Кемеровской области, не справилась с управлением и выехала на "встречку". Там произошло столкновение с автомобилем "МАН-458400".

‒ В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Ниссан Пино" и два его пассажира девушка 2004 г.р. и мальчик 2019 г.р. скончались на месте происшествия, ‒ отметили правоохранители.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.