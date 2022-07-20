Маленький ребенок погиб в серьезном ДТП на въезде в Кузбасс

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Правоохранители рассказали о смертельной автоаварии на дороге, ведущей в Кемеровскую область.

В социальных сетях появились кадры, сделанные вечером в Первомайском районе Алтайского края, на дороге в Кузбасс. На снимках видна легковушка, половина которой смята от столкновения с фурой.


Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю. По предварительным данным, 17 июля водитель Nissan Pino, женщина 1985 года рождения, двигаясь в сторону Кемеровской области, не справилась с управлением и выехала на "встречку". Там произошло столкновение с автомобилем "МАН-458400".

‒ В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Ниссан Пино" и два его пассажира девушка 2004 г.р. и мальчик 2019 г.р. скончались на месте происшествия, ‒ отметили правоохранители.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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