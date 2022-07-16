Маленький новокузнечанин провалился в дыру при прогулке по парку

О происшествии сообщила в Сети новокузнечанка. Она рассказала, что ее маленький ребенок гулял в саду Алюминщиков и провалился ногой в дырку, оставшуюся после демонтажа игрового элемента.

– Прошу принять меры! Конструкцию (качающаяся рыбка на пружине) обещали сначала отремонтировать, но в итоге спилили, – гласит обращение горожанки на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ сообщили, что приняли информацию в работу. Нужные данные были переданы специалистам.