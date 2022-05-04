Маленький мальчик у открытого окна встревожил кемеровчан

Накануне в социальных сетях появился снимок, сделанный у одного из жилых домов на улице Мичурина в Кемерове. На фотографии горожанка запечатлела мальчика, который стоит на подоконнике и выглядывает в открытое окно. Судьба ребенка встревожила его соседей.

‒ ...на третьем этаже мальчик наверное лет 5-6 не понятно то ли один, то ли родители не следят так, ждут трагедии… То на балкон в холод в одних шортах выскочит дверь закроет и заходит с трудом (дверь захлопывается), то вот сейчас скинула соседка он на окне стоит (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написал автор поста в Сети.

Горожане посоветовали показать родителям мальчика снимок, а также провести с ними воспитательную беседу, так как подобное отношение к безопасности ребенка может привести к трагедии.