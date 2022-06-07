Маленький лосенок заблудился на кемеровской Лесной Поляне

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В областном центре люди заметили, что по тротуарам разгуливал небольшой лосенок. Свидетели встречи предположили, что лесной гость заплутал.

В сообществе во "ВКонтакте" жители кузбасской столицы сообщили, что встретили 6 июня в микрорайоне Лесная Поляна лесного гостя. Очевидцам удалось заснять прогулку дикого животного на видео.


На кадрах видно, что по улицам разгуливал небольшой лосенок. Можно предположить, что детеныш парнокопытного млекопитающего заблудился, однако, как только малыш заметил приближающихся любопытных людей, то быстро сбежал от них.


В комментариях интернет-пользователи отметили, что на указанной территории встречи с дикими обитателями лесных массивов это не редкость.Так, ранее сообщалось, что дикий лось заблокировал движение на кемеровской трассе.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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