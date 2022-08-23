Маленький кузбассовец потерялся во время прогулки на велосипеде

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Местный житель, семилетний мальчик, отправился вечером кататься на велосипеде и незаметно для себя оказался в незнакомом районе города. В ходе велопрогулки транспортное средство анжеросудженца сломалось, и он попробовал самостоятельно отремонтировать его. За этим занятием его застали полицейские. Они предложили мальчику отвезти его домой, однако дорогу юный горожанин вспомнить не смог.

Правоохранители установили личность ребенка и адрес его проживания. После этого юного велосипедиста доставили домой и передали родителям, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

С мальчиком и его родителями была проведена профилактическая беседа. Мама маленького горожанина поблагодарила полицейских за помощь.