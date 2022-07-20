Маленький кузбассовец погиб в съехавшей в воду машине

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Жители Кемеровской области сообщили о гибели ребенка в автомобиле, оказавшемся на глубине.

Накануне вечером, 19 июля, в социальных сетях появилась информация о том, что в Кузбассе произошла трагедия с маленьким мальчиком. По словам пользователей Сети, ребенок находился в машине, стоявшей на берегу водоема. В какой-то момент автомобиль съехал в воду и юный житель региона погиб.


В следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, женщина с четырехлетним сыном и родственниками отдыхали на берегу одного из водоемов в Кемеровском районе, при этом автомобиль стоял рядом. Вечером начался дождь, мальчика посадили в машину с заведенным двигателем. Спустя некоторое время транспортное средство внезапно съехало в воду. В результате малыш скончался.

– В ходе поисковых мероприятий тело ребенка из автомобиля было извлечено, поднято на поверхность. Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего, – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства происшествия и причина смерти мальчика.

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