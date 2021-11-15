Маленькая кемеровчанка попала в беду из-за секс-игрушки матери

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Фото:  

7-летняя девочка оказалась закована в наручники после того, как решила развлечься с игрушкой для взрослых.

Сигнал "тревога" поступил спасателям в минувшую субботу от жительницы Кировского района. Женщина рассказала бригаде спасателей, что ее 7-летняя дочь нашла в доме наручники взрослых, с которыми решила поиграть и надела их на правую ногу.

Расстегнуть и снять их не удалось ни девочке, ни маме. В один из домов по ул. Халтурина был направлен дежурный экипаж спасателей, рассказали в кемеровской службе.

В результате освободить ребенка от оков все-таки удалось, но для этого бригаде пришлось воспользоваться специальным инструментом. Медицинская помощь малышке не потребовалась.


Также спасатели напомнили родителям, что хранить свои "игрушки" следует в недоступном для детей месте.

Да!
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