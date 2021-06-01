Мальчики в Кузбассе рождаются чаще девочек

Так, согласно информации из пресс-службы ведомства, за период с январь по март текущего года в Кузбассе были рождены 5482 младенца – 2 850 мальчиков и 2 632 девочки.

Отмечается, что в указанный промежуток времени на свет появились и «богатыри» весом более пяти килограммов. Таких в регионе пятеро. Самый «крепкий» из них достигает веса в почти 6 килограммов – 5 940 граммов. Уточняется, что на свет в Кемеровской области появились и 27 младенцев, чья масса тела при рождении составляла менее одного килограмма.

Двойни родились у 71 семьи в регионе, тройня – в одной. Подчеркивается, что в Кузбассе сейчас наблюдается преобладание мужского населения над женским. Так, к текущему моменту на 100 девочек в регионе приходится около 105 мальчиков.