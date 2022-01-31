Максимально опасное загрязнение воздуха зафиксировано в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса специалисты зафиксировали максимальное превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Уровень загрязнения воздуха в Новокузнецке достиг максимальной отметки из 10 возможных баллов, сообщает сервис AirVoice.

– Не рекомендуется выходить на улицу, – следует из текста предупреждения.

Из появившихся в открытом доступе данных следует, что допустимая концентрация частиц PM2.5 в воздухе, а именно: сажа, пыль, микрофрагменты асфальта и резины была превышена в семь раз. Концентрация частиц PM10 – в шесть раз.


Со слов местных жителей, утром на территории южной столицы они наблюдали смог, а на улице в воздухе ощутили неприятный химический запах. Судя по опубликованным кадрам, видимость с утра составила не более ста метров.

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