Магазины на время перестали торговать алкоголем в Кузбассе

Реализация спиртосодержащей продукции в Кузбассе оказалась под запретом на два дня – субботу и воскресенье. Обусловлены меры, введенные властями, тем, что в первый день, 26 июня, в регионе проводятся школьные выпускные вечера, а во второй, 27 июня, отмечается День Молодежи.

Тем не менее, исходя из позиций Закон Кемеровской области от 20.12.2011 № 156-ОЗ, кузбассовцы смогут купить алкоголь в заведениях общепита.

Следующие дни, в которые горожане не смогут купить спиртосодержащую продукцию в магазинах региона, ожидаются в сентябре.