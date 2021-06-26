Магазины на время перестали торговать алкоголем в Кузбассе

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Жители всех городов Кемеровской области остались без возможности приобрести горячительные напитки в торговых точках региона.

Реализация спиртосодержащей продукции в Кузбассе оказалась под запретом на два дня – субботу и воскресенье. Обусловлены меры, введенные властями, тем, что в первый день, 26 июня, в регионе проводятся школьные выпускные вечера, а во второй, 27 июня, отмечается День Молодежи.


Тем не менее, исходя из позиций Закон Кемеровской области от 20.12.2011 № 156-ОЗ, кузбассовцы смогут купить алкоголь в заведениях общепита.


Следующие дни, в которые горожане не смогут купить спиртосодержащую продукцию в магазинах региона, ожидаются в сентябре.

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