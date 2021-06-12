Магазины Кузбасса на время перестали торговать алкоголем

Розничная продажа попала под временный запрет на территории Кузбасса. Обусловлена мера, введенная властями, празднованием Дня России в субботу, 12 июня. Ограничение на реализацию алкоголя в этот день закреплено региональным законодательством.

Тем не менее, приобрести алкогольную продукцию жители Кемеровской области все еще могут в заведениях общественного питания.

Напомним, что ранее стало известно, что алкоголь в Кузбассе в июне нельзя будет приобрести четыре дня. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.