Магазины Кузбасса на время перестали торговать алкоголем

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Жители Кемеровской области весь день не смогут приобрести горячительные напитки в точках его реализации, за исключением объектов общепита.

Розничная продажа попала под временный запрет на территории Кузбасса. Обусловлена мера, введенная властями, празднованием Дня России в субботу, 12 июня. Ограничение на реализацию алкоголя в этот день закреплено региональным законодательством.


Тем не менее, приобрести алкогольную продукцию жители Кемеровской области все еще могут в заведениях общественного питания.


Напомним, что ранее стало известно, что алкоголь в Кузбассе в июне нельзя будет приобрести четыре дня. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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