Магазин с возбуждающим ассортиментом попал на торги в Новокузнецке

Из объявления на популярной интернет-площадке следует, что в Новокузнецке за 600 000 рублей продается секс-шоп, стеллажи в котором полностью заполнены товарами для удовольствий.

– Магазин полностью оборудован и автоматизирован современной техникой и программным обеспечением. По периметру магазина установлена система видеонаблюдения, – сказал собственник.

Он также добавил, что магазин имеет своих постоянных клиентов, которые именно сейчас очень активны, поскольку начался некий "сезон продаж".