Магазин на проспекте в Кемерове продается более чем за 20 млн рублей

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Объявление о продаже популярного магазина в кузбасской столице появилось на просторах Сети.

Магазин находится в одном из домов на проспекте Ленина в Кемерове. При этом торговая площадь расположена на первом этаже, а в подвале имеется пространство для организации складов или кабинетов. Общая площадь объекта составляет 302 м².


Автор объявления, размещенного на популярной Интернет-платформе, отмечает, что в помещении также имеется санузел и тепловой узел. Предполагается, что новый собственник сможет использовать объект для торговли, организации салона или других услуг.


Цена недвижимости составляет 23 млн рублей.

Да!
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