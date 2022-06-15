Магазин на проспекте в Кемерове продается более чем за 20 млн рублей

Магазин находится в одном из домов на проспекте Ленина в Кемерове. При этом торговая площадь расположена на первом этаже, а в подвале имеется пространство для организации складов или кабинетов. Общая площадь объекта составляет 302 м².

Автор объявления, размещенного на популярной Интернет-платформе, отмечает, что в помещении также имеется санузел и тепловой узел. Предполагается, что новый собственник сможет использовать объект для торговли, организации салона или других услуг.

Цена недвижимости составляет 23 млн рублей.