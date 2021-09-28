Лыжница из Кузбасса победила на первенстве России по дуатлон-кроссу

Так, победа в масштабных соревнованиях по дуатлон-кроссу досталась молодой уроженке города Топки в Кемеровской области. Девушке за 1:02:42 удалось пройти все три этапа на 14, 5 километров.

Отмечается, что в первую очередь участникам было необходимо преодолеть дистанцию в три километра бегом, а после этого их ожидала велогонка на дистанции 10 километров и снова бег до финишной прямой на 1,5 километров. О победе местной жительницы объявил глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов.

Дуатлон-кросс - комбинация из бега и кросс-кантри велогонки, преодолеваемых в непрерывной последовательности, следует из данных russiarunning.com.