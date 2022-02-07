Лыжник в Кемерове пострадал из-за натянувшегося троса

0
Фото:  

Пользователи социальных сетей рассказали, что на горе близ кузбасской столице произошло травмирование мужчины.

В Сети появились сообщения от очевидцев, которые заявили, что 5 февраля на Люскусе в Кемерове получил травмы лыжник. Пользователи рассказали, что в очереди на подъемник находились сразу несколько человек, когда бугель – оборудование для буксирования отдыхающих в гору – зацепился за металлическую лестницу. В результате этого, по словам очевидцев, появилось чрезмерное натяжение резинового троса, и бугель отлетел в одного из тех, кто находился в тот момент в очереди.

– Мужчину сбило с ног. Также были получены травмы разной степени тяжести. Мужчине оказана помощь травматолога, – рассказали пользователи.

Отдыхающий получил ушибы, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. После произошедшего мужчина решил обратиться к правоохранителям.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33412

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined