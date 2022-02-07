Лыжник в Кемерове пострадал из-за натянувшегося троса

В Сети появились сообщения от очевидцев, которые заявили, что 5 февраля на Люскусе в Кемерове получил травмы лыжник. Пользователи рассказали, что в очереди на подъемник находились сразу несколько человек, когда бугель – оборудование для буксирования отдыхающих в гору – зацепился за металлическую лестницу. В результате этого, по словам очевидцев, появилось чрезмерное натяжение резинового троса, и бугель отлетел в одного из тех, кто находился в тот момент в очереди.

– Мужчину сбило с ног. Также были получены травмы разной степени тяжести. Мужчине оказана помощь травматолога, – рассказали пользователи.

Отдыхающий получил ушибы, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. После произошедшего мужчина решил обратиться к правоохранителям.