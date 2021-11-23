Люксовая иномарка сгорела ночью в кузбасском городе

Во вторник, 23 ноября, ночью около 2:41 по местному времени на улице Советов в Прокопьевске огонь охватил автомобиль Lexus ES 250 2019 года выпуска, на место выехали четверо огнеборцев.

– На момент прибытия борцов с огнем моторный отсек горел открытым пламенем, в результате пламя уничтожил моторный отсек на всей площади, также обгорели передние колеса, бампер и покрытие, – рассказали AVOKADO в МЧС Кузбасса.

Специалистам удалось потушить возгорание в 2:55. Причины пожара устанавливаются, никто из людей не пострадал.

Согласно данным в Сети, стоимость автомобиля на территории России колеблется от 3 768 000 до 4 828 000 рублей.