Люди с ограниченными возможностями здоровья вышли на подиум в Кемерове

Кемеровчане с ограниченными возможностями вышли на подиум 1 апреля 2022 года, чтобы продемонстрировать адаптивную одежду от региональных дизайнеров, модельеров, студентов специализированных профессиональных образовательных организаций и т.д.

Конкурс "На крыльях" открылся вступительным словом председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анны Цивилевой, в котором она подчеркнула основную идею конкурса – привлечение внимания общества к проблемам инвалидов.

– Право человек выглядеть достойно, модно и стильно должно являться универсальным и неделимым по признаку здоровья и социального положения. Благодаря нашему конкурсу, люди с инвалидностью получат возможность одеваться удобно и красиво, быть привлекательными, независимыми наравне со всеми нами, – сказала Анна Цивилева.