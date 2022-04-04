Люди с ограниченными возможностями здоровья вышли на подиум в Кемерове

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Первый отрытый конкурс дизайнеров адаптивной одежды "На крыльях" прошел в Кемерове. Мероприятие организовал Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса под руководством Анны Цивилевой.

Кемеровчане с ограниченными возможностями вышли на подиум 1 апреля 2022 года, чтобы продемонстрировать адаптивную одежду от региональных дизайнеров, модельеров, студентов специализированных профессиональных образовательных организаций и т.д.


Конкурс "На крыльях" открылся вступительным словом председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анны Цивилевой, в котором она подчеркнула основную идею конкурса – привлечение внимания общества к проблемам инвалидов.

– Право человек выглядеть достойно, модно и стильно должно являться универсальным и неделимым по признаку здоровья и социального положения. Благодаря нашему конкурсу, люди с инвалидностью получат возможность одеваться удобно и красиво, быть привлекательными, независимыми наравне со всеми нами, – сказала Анна Цивилева.

Она поблагодарила всех неравнодушных кузбассовцев, кто принимал участие в подготовке конкурса, а также организации, поддержавшие его проведение.


Модели с ограниченными возможностями здоровья представили наряды в семи номинациях: "Повседневная одежда", "Офисная одежда", "Аксессуары", "Вечерняя одежда", "Детская одежда", "Школьная одежда", "Спортивная одежда".


Одним из спонсоров конкурса дизайнеров адаптивной одежды "На крыльях" стала Холдинговая компания "Кузнецкий альянс" во главе с генеральным директором Михаилом Шкуропатским. Компания обеспечила мероприятие всей необходимой сувенирной и наградной продукцией: медалями, кубками, почетными грамотами.

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