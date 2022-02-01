Люди покинули кемеровскую туберкулезную больницу из-за сообщения о бомбе

По информации в социальных сетях стало известно, что сегодня люди покинули корпус кемеровской туберкулезной больницы на проспекте Химиков, 5. По словам очевидцев, в медицинское учреждение поступила информация о минировании. Возле здания стоит автомобиль экстренной службы, а люди ожидают разрешения ситуации на морозе.
– Звонок о минировании, эвакуировано все отделение, службы работают, всех разместили в другой корпус, – прокомментировал интернет-пользователь.
Подробности об инциденте уточняются.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
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