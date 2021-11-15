Люди окружили кемеровский ТЦ ради розыгрыша призов

Информация появилась в сообществе во "Вконтакте". Автор в публикации указал, что толпа людей собралась в районе здания на улице, Леонова,24а, в городе Кемерово, чтобы принять участие в розыгрыше призов, который якобы был организован одной из торговых точек накануне днем, 14 ноября.

Стоит отметить, что в строении уже больше года работает ТЦ "Кировский", где расположены разные магазины, в их числе и павильон с бытовой техникой.

Судя по фотографиям, массовое столпотворение образовалось вокруг крыльца объекта. Очевидно, что большая часть присутствующих не соблюдали социальную дистанцию. Со слов очевидца, средств индивидуальной защиты от COVID-19 участники мероприятия не имели.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе организаторы не попросили людей придерживаться мерам безопасности и выкрикивали выигрышные номера в граммофон, а после раздавали призы – электронику.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов.