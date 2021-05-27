Люди экстренно эвакуировались из задымившегося на дороге автобуса в Новокузнецке

Информация о задымлении общественного транспорта в городе Новокузнецк распространилась по социальным сетям. Очевидцы разместили кадры с места событий отметив, что инцидент произошел на улице Рокоссовского.

Судя по снимкам, задымилась крыша пассажирского автобуса, в котором в этот момент находились люди.Однако внезапное ЧП стало поводом для экстренной эвакуации людей из транспортного средства.

По словам горожан, ставших свидетелями происшествия, выбраться успели все, никто не пострадал.