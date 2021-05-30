Люди экстренно эвакуировались из кемеровского медучреждения вечером из-за задымления

Как стало известно журналистам издания, ситуация, ставшая причиной вызова сотрудников оперативных служб, развернулась на первом этаже здания – там и загорелся светильник на площади в полметра. Из-за этого и произошло задымление.

В результате из палат медучреждения были эвакуированы 130 человек.

Отмечается, что пожар был ликвидирован еще до приезда сотрудников пожарной охраны.

Уточняется, что пациенты вернулись в свои палаты после того, как в здании было проведено дымоудаление.