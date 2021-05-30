Люди экстренно эвакуировались из кемеровского медучреждения вечером из-за задымления

Как стало известно журналистам издания, ситуация, ставшая причиной вызова сотрудников оперативных служб, развернулась на первом этаже здания – там и загорелся светильник на площади в полметра. Из-за этого и произошло задымление.
В результате из палат медучреждения были эвакуированы 130 человек.
Отмечается, что пожар был ликвидирован еще до приезда сотрудников пожарной охраны.
Уточняется, что пациенты вернулись в свои палаты после того, как в здании было проведено дымоудаление.
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