Любовь к бездомному сделала уроженку Киселевска звездой Сети

Киселевчанка Яна Казанцева, участвовавшая ранее в шоу "Дом-2", прославилась в TikTok и Instagram тем, что объявила о своем романе с бездомным мужчиной. По словам девушки, которая теперь живет в Калининграде, она встретила будущего возлюбленного на лавочке у кафе и у них завязалось общение. После этого уроженка Киселевска купила новому знакомому одежду, восстановила документы, занялась его здоровьем и начала выстраивать отношения. При этом девушка призналась, что у ее избранника имеется серьезное психическое расстройство.

– Я люблю Сашку. Поэтому я не оставлю его. Он особенный, он не такой, как все. Если бы только я могла его вылечить, я бы вышла за него замуж и родила бы ему ребенка. Я бы отела быть с ним весь остаток своей жизни, – рассказала Яна Казанцева.

Проходить лечение мужчина, однако, отказывается. Некоторые подписчики девушки обвиняют ее в желании прославиться за счет больного человека, однако россиянка заявиляет, что ее чувства искренни.