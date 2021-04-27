Любителям нетрезвой езды придется платить больше за свои правонарушения в России

Таким образом, в мае Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за пьяное вождение. Отмечается, что новый закон могут принять до завершения весенней сессии. Соответствующая инициатива поступила в Госдуму из кабмина.

Документ, в котором описаны нововведения, предполагает, что штраф за повторное нетрезвое вождение может достигнуть суммы в размере 500 тысяч рублей. Сейчас же максимальная сумма штрафа составляет 300 тысяч рублей.

Помимо того, в качестве наказания правонарушителю могут назначить и реальное лишение свободы. По состоянию на данный момент максимальный срок, к которому могут приговорить нарушителя указанного правила ПДД, составляет два года. Планируется повысить этот срок на год – до трех лет.

По данному законопроекту Госдума уже вынесла положительное заключение.

- Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке, - приводят выдержку из заключения в издании.

Также уточняется, что рассмотрение законопроекта запланировано на дату, которая приходится через неделю после майских праздников.