Любителям нетрезвой езды придется платить больше за свои правонарушения в России

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Наказание для автомобилистов, пользующихся своим транспортом в состоянии алкогольного опьянения, будет ужесточено. Планируется, что за указанное правонарушение будет повышен штраф и срок лишения свободы. Об этом пишут «Известия».

Таким образом, в мае Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за пьяное вождение. Отмечается, что новый закон могут принять до завершения весенней сессии. Соответствующая инициатива поступила в Госдуму из кабмина.


Документ, в котором описаны нововведения, предполагает, что штраф за повторное нетрезвое вождение может достигнуть суммы в размере 500 тысяч рублей. Сейчас же максимальная сумма штрафа составляет 300 тысяч рублей.


Помимо того, в качестве наказания правонарушителю могут назначить и реальное лишение свободы. По состоянию на данный момент максимальный срок, к которому могут приговорить нарушителя указанного правила ПДД, составляет два года. Планируется повысить этот срок на год – до трех лет.


По данному законопроекту Госдума уже вынесла положительное заключение.

- Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке, - приводят выдержку из заключения в издании.

Также уточняется, что рассмотрение законопроекта запланировано на дату, которая приходится через неделю после майских праздников.

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