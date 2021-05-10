Любители шашлыков подвергли кузбасский Серебряный бор угрозе уничтожения

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Кузбассовцы в социальной сети опубликовали кадры компании отдыхающих, которые нарушили противопожарный режим в Серебряном бору: несколько человек развели там костер, для приготовления мяса на углях.

Свидетели запечатлели на камеру группу отдыхающих, которые устроили пикник возле жилых домов в Рудничном районе. Позже автор кадров разместил материалы в сеть заверив, что неизвестные разводили огонь в непосредственной близости от траншеи, которая нужна для предотвращения распространения лесного пожара.

– Рядом в двух метрах находится плакат о соблюдении мер пожарной безопасности. Но людям важнее отпраздновать праздник, послушать громко музыку и оставить кучу мусора, – указал автор публикации в одном из местных сообществ во "ВКонтакте".

Некоторые пользователи Сети встали на сторону отдыхающих. По их словам, люди, несмотря на действующий в регионе противопожарный режим, имеют право расслабиться на праздник, но при условии, что уберут за собой мусор.

Да!
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