Любитель меда опустошил дома кузбасских дачников на 100 тыс рублей

Сигнал об исчезновении имущества и меда поступил в полицию от владельцев двух дачных домов в Топках. По данным заявителей, злоумышленник незаконно вторгся в их владения, откуда вынес бытовые приборы, электроинструменты, музыкальные колонки, медогонку, а также 15 литров меда. Сумма причиненного ущерба превысила 100 тыс рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали за совершение преступлений 32-летнего жителя Топок. В принадлежащем ему гараже полицейские изъяли похищенное имущество, часть которого задержанный намеревался использовать для собственных нужд, а остальное продать, – уточнили в ГУ МЧС по Кузбассу.

В результате за кражу имущества мужчина попал под ч. 3 ст. 158 УК РФ. Теперь он может отправиться в колонию на срок до шести лет.