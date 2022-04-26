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Любитель меда опустошил дома кузбасских дачников на 100 тыс рублей

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В одном из городов Кузбасса дачники заметили исчезновение личного имущества и меда со своих участков, о чем незамедлительно рассказали полицейским.

Сигнал об исчезновении имущества и меда поступил в полицию от владельцев двух дачных домов в Топках. По данным заявителей, злоумышленник незаконно вторгся в их владения, откуда вынес бытовые приборы, электроинструменты, музыкальные колонки, медогонку, а также 15 литров меда. Сумма причиненного ущерба превысила 100 тыс рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали за совершение преступлений 32-летнего жителя Топок. В принадлежащем ему гараже полицейские изъяли похищенное имущество, часть которого задержанный намеревался использовать для собственных нужд, а остальное продать, уточнили в ГУ МЧС по Кузбассу.

В результате за кражу имущества мужчина попал под ч. 3 ст. 158 УК РФ. Теперь он может отправиться в колонию на срок до шести лет.

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