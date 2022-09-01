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Любитель игры на электрогитаре понесет наказание в Новокузнецке

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В Новокузнецке полицейские составили протокол на горожанина, мешавшего своим соседям музыкой.

О проблемном музыканте в полицию сообщил житель многоэтажного дома в Новокузнецке. Горожанин заявил, что его 35-летний сосед играет на электрогитаре по ночам и мешает отдыху остальных жильцов.


Участковый провел профилактическую беседу с нарушителем тишины и составил в отношении него протокол, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь мужчине грозит штраф в размере 1 000 рублей.


Правоохранители отметили, что с начала 2022 года было составлено уже 3 900 протоколов за совершение подобных нарушений.

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