Лысый мужчина в темно-сером жилете и очках бесследно исчез в Кузбассе

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В Кузбассе пропал без вести 61-летний житель СНТ "Березка", что в Новокузнецком районе. Добровольцы ПСО "Лиза Алерт" попросили помощи в поисках мужчины.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде, с понедельника, 16 мая, никакой информации о том, где находится Базюкин Владимир Валентинович, у близких людей нет. В связи с чем они попросили помощи в поисках мужчины у волонтеров.


Из данных ориентировки следует, что житель СНТ "Березка" носит очки, у него нормальное телосложение, рост 180 сантиметров, на голове отсутствует волосы, а глаза серо-голубые. В день исчезновения на нем был темно-серый живет, черно-белая рубашка в клетку, черные штаны и такого же цвета галоши, шапка.


Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 либо позвоните в 112

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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