Лысый мужчина в темно-сером жилете и очках бесследно исчез в Кузбассе

Как сообщили в поисково-спасательном отряде, с понедельника, 16 мая, никакой информации о том, где находится Базюкин Владимир Валентинович, у близких людей нет. В связи с чем они попросили помощи в поисках мужчины у волонтеров.

Из данных ориентировки следует, что житель СНТ "Березка" носит очки, у него нормальное телосложение, рост 180 сантиметров, на голове отсутствует волосы, а глаза серо-голубые. В день исчезновения на нем был темно-серый живет, черно-белая рубашка в клетку, черные штаны и такого же цвета галоши, шапка.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 либо позвоните в 112