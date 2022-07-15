Лысый мужчина в спортивном костюме исчез в кузбасском городе

В кузбасском городе Междуреченск начались поиски 61-летнего Василия Васильевича Ишкова, который в минувший вторник, 12 июля, ушел в неизвестном направлении и исчез.

По данным волонтеров ПСО "Лиза Алерт", рост пропавшего 190 сантиметров, у него нормальное телосложение, нет волос, а глаза голубые. Он был одет в серый спортивный костюм.

Если вам что-либо известно о том, где Василий может находиться сейчас, то сообщите полезную для поисков информацию по номерам: 8 (800) 700-54-52 или же 112.

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