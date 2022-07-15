Лысый мужчина в спортивном костюме исчез в кузбасском городе

0
Фото:  

Голубоглазый кузбассовец без волос ушел от родных и близких в минувший вторник, 12 июля, и с тех пор не выходил на связь. Волонтеры объявили о начале поисков.

В кузбасском городе Междуреченск начались поиски 61-летнего Василия Васильевича Ишкова, который в минувший вторник, 12 июля, ушел в неизвестном направлении и исчез.


По данным волонтеров ПСО "Лиза Алерт", рост пропавшего 190 сантиметров, у него нормальное телосложение, нет волос, а глаза голубые. Он был одет в серый спортивный костюм.


Если вам что-либо известно о том, где Василий может находиться сейчас, то сообщите полезную для поисков информацию по номерам: 8 (800) 700-54-52 или же 112.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что в городе Кемерово пропала голубоглазая пожилая женщина в черном платье и белых кедах.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38236

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined