Лысый кот подрался с ночным хищником в квартире кузбассовца

Инцидент произошел ночью в Ленинске-Кузнецком, где в одной из квартир разгорелась настоящая борьба между живыми существами. Как уточнил хозяин жилища, в его владения через окно вторгся "владыки тьмы", однако незваного гостя решил выпроводить не человек, а домашний сфинкс.

– Данный летательный аппарат, без опознавательных знаков, был сбит начальником ПВО с позывным "Кот". При задержании летчик пытался оказать сопротивление (авторский стиль сохранен – прим.ред.), – следует из текста публикации.

Как итог: мужчина спустил крылатого хищника с балкона.

В комментариях под постом интернет-пользователи испугались ночного "монстра" и предупредили автора сообщения, чтобы тот был внимательнее к своему питомцу, поскольку во время схватки он мог подхватить какую-нибудь заразу от летучей мыши.