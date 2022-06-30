Лысый кот подрался с ночным хищником в квартире кузбассовца

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Летучая мышь вторглась во владения жителя Кемеровской области и за это сфинкс, проживающий в квартире мужчины, причинил ей боль.

Инцидент произошел ночью в Ленинске-Кузнецком, где в одной из квартир разгорелась настоящая борьба между живыми существами. Как уточнил хозяин жилища, в его владения через окно вторгся "владыки тьмы", однако незваного гостя решил выпроводить не человек, а домашний сфинкс.

– Данный летательный аппарат, без опознавательных знаков, был сбит начальником ПВО с позывным "Кот". При задержании летчик пытался оказать сопротивление (авторский стиль сохранен – прим.ред.), – следует из текста публикации.

Как итог: мужчина спустил крылатого хищника с балкона.


В комментариях под постом интернет-пользователи испугались ночного "монстра" и предупредили автора сообщения, чтобы тот был внимательнее к своему питомцу, поскольку во время схватки он мог подхватить какую-нибудь заразу от летучей мыши.

Фото: ВКонтакте / "FBI Ленинск-Кузнецкий"

Да!
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