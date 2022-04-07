Лужи вынудили кемеровских пешеходов залезть в грязь

Жители областного центра в Сети сообщили, что вынуждены ходить по грязи вдоль заборов домов по улице Сибиряков-Гвардейцев в областном центре, поскольку идти к своей цели прямо им мешают гигантские лужи, образовавшиеся на одной из дорог.

– Ост Сибирская,– уточнила территорию автор кадра.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города в Сети опубликовали жалобу на разбитый вид одной из дорог, которая представляет опасность не только для автомобилистов, но и для местных пешеходов.