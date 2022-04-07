Лужи вынудили кемеровских пешеходов залезть в грязь

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Дорога на улице Сибиряков-Гвардейцев продолжает доставлять проблемы не только кемеровским автомобилистам, но и пешеходам, которые полезли в грязь, чтобы обойти глубокие лужи.

Жители областного центра в Сети сообщили, что вынуждены ходить по грязи вдоль заборов домов по улице Сибиряков-Гвардейцев в областном центре, поскольку идти к своей цели прямо им мешают гигантские лужи, образовавшиеся на одной из дорог.

Ост Сибирская, уточнила территорию автор кадра.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города в Сети опубликовали жалобу на разбитый вид одной из дорог, которая представляет опасность не только для автомобилистов, но и для местных пешеходов.

Фото: соцсети

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