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Лужи и мусор на кладбище разгневали кузбассовцев

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Жители Кемеровской области выразили негодование состоянием мест захоронения.

О проблеме сообщила горожанка, посетившая кладбище в прокопьевском поселке Высокий. По словам прокопчанки, в разных местах территории для захоронений образовались кучи отходов, а дороги покрыли глубокие лужи. В некоторых местах вода подобралась к могилам.

– Постоянно горы мусора чуть ли не у каждого дерева. Неужели нельзя установить контейнер для этих целей? Если нет контейнера – будьте добры, вывозите мусор своевременно. А какие лужи там стоят – целые озера, – возмутилась пользовательница Сети.

При этом прокопчанка заявила, что обратилась к смотрителю кладбища, однако тот ее жалобы проигнорировал. Комментаторы выразили негодование состоянием мест захоронения и призвали градоначальника проследить за порядком на указанном кладбище.

Видео: ВКонтакте / "Новости Прокопьевск Киселевск"

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