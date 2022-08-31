Лужи и мусор на кладбище разгневали кузбассовцев

О проблеме сообщила горожанка, посетившая кладбище в прокопьевском поселке Высокий. По словам прокопчанки, в разных местах территории для захоронений образовались кучи отходов, а дороги покрыли глубокие лужи. В некоторых местах вода подобралась к могилам.

– Постоянно горы мусора чуть ли не у каждого дерева. Неужели нельзя установить контейнер для этих целей? Если нет контейнера – будьте добры, вывозите мусор своевременно. А какие лужи там стоят – целые озера, – возмутилась пользовательница Сети.

При этом прокопчанка заявила, что обратилась к смотрителю кладбища, однако тот ее жалобы проигнорировал. Комментаторы выразили негодование состоянием мест захоронения и призвали градоначальника проследить за порядком на указанном кладбище.