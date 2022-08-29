В социальных сетях популярная российская певица Клава Кока сообщила о неприятном инциденте, что произошел во время ее выступления в городе Прокопьевск. Судя по опубликованному видео, двое неизвестных мужчин внезапно выбежали на сцену, а музыканты и артисты в это время пытались прогнать самозванцев своими силами.

– Считаю, что это лучший видос с моих концертов, – сказала она.

Поклонники поддержали исполнительницу и заявили, что в подобных ситуациях восстановить порядок должна была охрана заведения, однако на видео их не видно.