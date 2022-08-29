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"Лучший видос": Клава Кока показала видео с дракой на концерте в Прокопьевске

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Неизвестные в Прокопьевске с кулаками выбежали на сцену, где свои песни должна была исполнить популярная певица Клава Кока.

В социальных сетях популярная российская певица Клава Кока сообщила о неприятном инциденте, что произошел во время ее выступления в городе Прокопьевск. Судя по опубликованному видео, двое неизвестных мужчин внезапно выбежали на сцену, а музыканты и артисты в это время пытались прогнать самозванцев своими силами.

– Считаю, что это лучший видос с моих концертов, – сказала она.

Поклонники поддержали исполнительницу и заявили, что в подобных ситуациях восстановить порядок должна была охрана заведения, однако на видео их не видно.

Видео: Telegram / "КЛАВА КОКА"

Да!
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